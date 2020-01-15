Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM Американский режиссёр Джон Красински не исключает возможность создания триквела фильма «Тихое место». Об этом 14 января сообщил портал GamesRadar+.

Красински заявил, что эта идея пока не обсуждалась с руководством студии, и что авторы фильма не планируют «выкачивать все соки из франшизы ради денег». Тем не мене, он считает создание триквела возможным, если «получится придумать продолжение этой истории так элегантно, как того заслуживают люди».

Напомним, фильм «Тихое место 2» выйдет в прокат 19 марта 2020 года. Главную роль в картине вновь исполнит Эмили Блант.

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