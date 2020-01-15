Москва, 15 января 2020, 10:19 — REGNUM Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем. Музыканту исполнилось 75 лет, сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что композитор достойно продолжает семейные традиции служения искусству и отечественной культуре.
«Вы вложили душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений», — подчеркнул Путин и пожелал Дунаевскому здоровья и вдохновения.
Справка ИА REGNUM:
Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве. Композитор — автор музыки к более чем 60 фильмам. Его отец — выдающийся советский композитор Исаак Дунаевский.
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