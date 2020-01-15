Сиэтл, США, , 01:35 — REGNUM Компания Amazon опубликовала информацию об актёрском составе предстоящего сериала «Властелин колец», которую так долго ждали поклонники фэнтезийной вселенной Джона Толкина. Об этом 15 января сообщил портал Deadline.

В команду проекта вошли Роберт Арамайо («Харли и братья Дэвидсон»), Оуайн Артур («Безжалостное солнце»), Назанин Бониади («Бен-Гур»), Том Бадж («Кэнди»), Морфидд Кларк («Капкан»), Исмаэль Круз («Мисс Пуля»), Джозеф Моул («Первобытный страх»), Дэниел Вейман («Война Фойла») и другие актёры. Отмечается, что съёмки сериала начнутся в февраля 2019 года.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что актёр Уилл Поултер («Мы — киллеры», «Бегущий в лабиринте», «Чёрное зеркало: Брандашмыг», «Хроники Нарнии: Покоритель Зари») покинул проект из-за конфликта в расписании съёмок. По имеющейся информации первые две серии шоу будет снимать Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»).

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