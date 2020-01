Лос-Анджелес, США, , 01:17 — REGNUM Любители комиксов предположили, что в предстоящем фильме Sony «Морбиус» роль Доктора Осминога исполнит актёр Джаред Харрис. Об этом 14 января сообщил портал We Got This Covered.

После появления в трейлере будущей картины Стервятника (Майкла Китон) некоторые фанаты решили, что доктор Морбиус Джареда Лето существует в той же вселенной, что и Человек-паук Тома Холланда.

Они также предположили, что поскольку персонаж Харриса выступает в роли наставника доктора Морбиуса и предупреждает его об опасности научных амбиций, то он также может стать их жертвой.

Стоит отметить: ранее ИА REGNUM сообщило, что после выхода первого трейлера «Морбиуса» некоторые фанаты выразили неуверенность в том, в какой именно вселенной будет существовать Морбиус от Sony. Несмотря на появление в кадре Майкла Китона они обратили внимание, что изображение Человека-паука в одной из сцен взято из трилогии Сэма Рэйми.

