Нью-Йорк, США, , 00:37 — REGNUM Криминальная драма Адама Сэндлера «Неогранённые драгоценности» может выйти на потоковом сервисе Netflix 31 января 2019 года. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Публикация с этой информацией появилась на Twitter-странице Netflix Film сегодня, 14 января 2019 года, во второй половине дня. Стоит отметить, что спустя час администрация страницы её удалила.

Напомним, в фильме «Неогранённые драгоценности» Адам Сэндлер предстанет в непривычном для зрителя образе. Актёр решил изменить амплуа и отказаться от чисто комедийных ролей.

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