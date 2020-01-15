Лос-Анджелес, США, , 00:30 — REGNUM В эфире шоу Эллен Дедженерес Роберту Дауни-младшему представили 10-летнего ребёнка, чью жизнь изменил Железный Человек. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Семья мальчика рассказала, что у него начлись проблемы в шестилетнем возрасте. Маленький Винсент, страдающий одной из форм аутизма, не мог говорить. Он отметил, что невозможность передать мысли была для него «болезненной». Однажды ему подарили шлем Железного Человека, с помощью которого Винсент научился общаться.

За маской он чувствовал себя уверенно и, как отметил его отец, через 48 часов родители получили совершенно другого ребёнка.

«Это помогло мне поговорить, помогло мне скрыть свою личность от мира», — сказал Винсент. «Мы с тобой почему-то оба немного используем одну и ту же маску», — отметил Дауни-младший.

Ранее Роберт Дауни-младший заявил: он не исключает, что Железный Человек может вернуться в киновселенную Marvel. При этом актёр сказал, что в действительности он «отпустил» этого персонажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Роберт Дауни-младший не исключил возможность возвращения Железного Человека