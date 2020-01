Вашингтон, , 00:12 — REGNUM Представители ЛГБТ-движения опубликовали в сети петицию, в которой заявили, что Бри Ларсон должна отказаться от роли капитана Marvel и отдать её «цветной гомосексуальной женщине». Об этом 14 января сообщил портал We Got This Covered.

Авторы петиции заявили, что тем самым актриса докажет, что она является «союзницей социальной справедливости». Они хотят, чтобы в фильмах студии присутствовал другой вариант Капитана Марвел — Моника Рамбо. Издание отмечает: их почему-то не волнует тот факт, что она уже присутствует в киновселенной.

Напомним, Моника Рамбо была создана создан писателем Роджером Стерном и художником Джоном Ромитой-младшим. Впервые этот персонаж появился в комиксе, опубликованном в 1982 году. В фильме «Капитан Марвел» Моника представлена в виде маленькой дочери Марии Рамбо — чернокожей подруги Кэрол Дэнверс.

Читайте ранее в этом сюжете: Какая именно вселенная? В трейлере «Морбиуса» появился не тот Человек-паук