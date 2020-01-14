Москва, , 23:16 — REGNUM 9 февраля московский театральный Центр имени Всеволода Мейерхольда отметит день рождения великого режиссера показом документальной оперы «Мельников».

По сообщению портала «Театр», выбор постановки неслучаен: традиционно Центр имени Мейерхольда выбирает авангардный спектакль, чтобы показать его в день рождения режиссера. Организаторы вечера уверены, что в тематику органично вписывается и заглавный герой перформанса — архитектор Константин Мельников, которого по праву считают «главным лицом советского авангарда».

Основой для оперы стал дневник архитектора, который создательница оперы Анастасия Патлай назвала «грандиозным эго-документом». В пьесе также цитируются письма, воспоминания, материалы из прессы 1920-х, так что опера получилась поистине «документальной». Музыку для постановки написал композитор Кирилл Широков.