Лондон, , 22:29 — REGNUM Британский актёр Чарли Ханнэм заявил, что он хотел бы ещё раз исполнить роль короля Артура, несмотря на кассовый провал картины Гая Ричи. Об этом 14 января сообщил портал IndieWire.

Ханнэм рассказал журналистам, что «Меч короля Артура» должен был стать лишь первым фильмом франшизы, однако результаты проката поставили крест на этих планах.

«Я хотел бы вернуться к королю Артуру, потому что многое пошло не так во время процесса, и мы не смогли контролировать многие вещи», — сказал Ханнэм, добавив: он не думает, что команда проекта в итоге сделала то, к чему стремилась.

«Идея заключалась в том, что, если бы это был успех, то мы бы сняли несколько таких фильмов. Я действительно очарован легендами об Артуре, и мне просто кажется, что мы в действительности упустили возможность рассказать длинную историю», — добавил актёр.

Напомним, при бюджете $175 млн фильм собрал в США лишь $39,2 млн, а в мире — $148,7 млн. Притом, что в актёрский состав вошли известные актёры Джуд Лоу и Джимон Хонсу, а также футболист Дэвид Бекхэм.

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