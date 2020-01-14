Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Основную музыкальную тему к предстоящему фильму «Не время умирать» про приключения Джеймса Бонда напишет певица Билли Айлиш. Об этом 14 января сообщил портал Digital Spy.

Редакция издания отмечает, что Айлиш станет самым молодым артистом среди всех, кто когда-либо создавал музыку для фильмов «бондианы». Она написала песню вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом (Finneas).

«Мне кажется сумасшедшим то, что я являюсь частью этого во всех отношениях. Иметь возможность написать песню для фильма, который является частью такого легендарного сериала — огромная честь. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — заявила Айлиш.

Напомним, в декабре 2019 года Билли Айлиш исполнилось 18 лет. Фильм «не время умирать» снимает режиссёр Кэри Фукунага. Проект картины сейчас находится в стадии постпроизводства.

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