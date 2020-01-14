Лос-Анджелес, США, , 20:01 — REGNUM Джуд Лоу, исполнивший роль Доктора Ватсона в фильме «Шерлок Холмс», признался, что первая картина франшизы могла стать «катастрофой». Об этом 14 января сообщил портал Digital Spy.

Актёр отметил: он никогда даже не думал о том, чтобы исполнить эту роль и когда ему сделали соответствующее предложение, упомянув имена Гая Ричи и Роберта Дауни-младшего, он решил, что или эта картина будет «абсолютно гениальной» или её создание будет иметь «катастрофические последствия».

«Я провел этот день с Робертом. Я действительно не хочу быть одним из тех актеров, которые говорят: «Ах, я просто влюбился в этого актера!». Но, честно говоря, я и Роберт влюбились друг в друга, и мы были похожи на хихикающих детей «, — заявил Лоу.

Напомним, третью часть фильма будет снимать режиссёр Декстер Флетчер («Рокетмен», «Богемская рапсодия»). Ожидается, что фильм выйдет на экраны в декабре 2021 года.

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