Лос-Анджелес, США, , 19:46 — REGNUM Во первом трейлере предстоящего кинокомикса «Морбиус» появился Стервятник из фильмов киновселенной Marvel и изображение Человека-паука из трилогии Сэма Рэйми. На это 14 января сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1217089600973365248

Издание отмечает: таким образом, трудно сказать, в какой именно вселенной будут происходить события «Морбиуса». При этом автор статьи пишет, что если даже в картине и появится Человек-паук, то это будет точно не персонаж Тоби Магуайра. Впрочем, сегодня неизвестно, появится ли в нём Том Холланд в образе этого супергероя.

Напомним, сюжет «Морбиуса» расскажет о том, как смертельно больной доктор Майкл Морбиус находит способ излечиться. С помощью науки он превращает себя в могущественного вампира. Фанаты обратили внимание, что в конце ролика появляется Майкл Китон, исполнивший роль Стервятника в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

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