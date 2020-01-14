Лондон, , 19:08 — REGNUM В сентябре 2020 года на сцене Gillian Lynne Theatre в лондонском Вест-энде состоится премьера мюзикла «Золушка» на музыку всемирно известного композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

По сообщению портала Theatre News, мюзикл основан на оригинальной идее лауреата премии «Эмми» Эмеральд Феннел. Автором слов для песен на музыку Эндрю Ллойда Уэббера выступил Дэвид Зиппел, работавший над текстами к мультфильмам The Walt Disney Company «Мулан» и «Геркулес».

Сам именитый композитор, известный по музыке к «Кошкам» и рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», признался, что давно хотел создать свою версию сказки, однако никак не мог найти подход к истории, который «захватил бы его». Предложение Эмеральд Феннел потрясло композитора настолько, что он «без сомнений» взялся за работу.