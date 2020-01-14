Екатеринбург, , 18:12 — REGNUM В Екатеринбурге центральную ёлку и ледовый городок на площади 1905 года посетили более 400 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным организаторов, размещённые в ледовом городке аттракционы посетило на 30% больше гостей, чем в прошлом году.

Также в мэрии сообщили, что в ближайшие выходные в ледовом городке пройдут тематические мероприятия.

Напомним, что центральная ёлка в Екатеринбурге будет открыта до 27 января. А 26 января планируется торжественное закрытие ледового городка.

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