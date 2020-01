Лондон, , 17:20 — REGNUM Актер Иэн Маккеллен признался, что он вёл дневник во время съёмок трилогии «Властелин колец». Об этом 14 января сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/IanMcKellen/status/1215709543272812544

Исполнитель роли мага Гэндальфа начал периодически публиковать части этого дневника на своей странице в Twitter. Актёр в частности успел рассказать о том, как прошел его 12-часовой перелёт из Лос-Анджелеса в Веллингтон, как он с дизайнерами формировал правильную бороду волшебника, о то, как прошла мировая премьера т.д.

Иэн Маккеллен присоединился к актёрской команде «Властелина колец» 10 января 2000 года. Мировая премьера первой картины состоялась 31 января 2002 года. Бюджет всей кинотрилогии составил $281 млн, при этом ей удалось собрать в мире $2,91 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Зои Кравиц рассказала о тренировках на съёмочной площадке нового «Бэтмена»