Кострома, , 17:18 — REGNUM Костромская «Книга лета» вошла в образовательный атлас лучших российских достижений провинциальной культуры, сообщает »Московский комсомолец — Кострома».

Проект придумали работники костромской областной детской библиотеки имени Аркадия Гайдара.

«Книга лета» — это летопись летней смены в одном из городских лагерей отдыха. Ребята писали об экскурсиях, мастер-классах и фотографировали все эти мероприятия. Библиотечные работники помогли издать настоящую книгу: с обложкой, форзацем и иллюстрациями.

Костромскую городскую детскую библиотеку дважды отмечали на федеральном уровне за фестиваль «Читай, Кострома!» и проект «Литературная песочница».