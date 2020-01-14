Сеул, , 15:33 — REGNUM Документальный короткометражный фильм южнокорейского режиссёра Ли Сын Джуна «In The Absence» номинирован на «Оскар». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, картина, продолжительностью 29 минут, рассказывает о трагедии на пароме «Севоль». Известно, что в короткометражке собраны видео и записи звонков с места происшествия.

Отмечается, что конкурентами «In The Absence» за звание «Лучший документальный короткометражный фильм» будет бороться с работами американских режиссёров.

Согласно графику Американской киноакадемии, вручение наград состоится 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес).

Напомним, что крушение южнокорейского парома «Севоль» произошло у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал из Инчхона на остров Чеджу. Судно накренилось и затонуло. Погибли 304 человека.

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