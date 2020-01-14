Калуга, 14 января 2020, 16:37 — REGNUM В Калуге к маю 2020 года откроют военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков», сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания рабочей группы.
Участники встречи обсудили степень готовности музея и наполнение экспозиции. В основе проекта — рассказ о последней операции Великой Отечественной войны, которая поставила точку в окончательной Победе советского народа над немецким фашизмом. Посетителей музея познакомят с полководческим талантом маршала Жукова, действиями командиров всех рангов и подвигом солдат Красной Армии.
В Калуге военно-исторический центр будет работать на территории жилого комплекса «Маршал Жуков», его открытие запланировано на дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной.
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