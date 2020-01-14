Нью-Йорк, США, , 14:36 — REGNUM Актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов», ведет переговоры об участии в двух связанных мюзиклах сценариста Джона Логана «Двойная черта» на Бродвее.

По сообщению портала Theatre News, работа над постановками «Двойная черта» начнется лишь в 2021 году в виду занятости главных действующих лиц. Если они понравятся зрителям и критикам, они должны пойти «полным ходом» также в лондонском Вест-Энде. В бродвейских мюзиклах у Кита Харрингтона будет настоящая «звездная компания»: роль режиссера фильмов ужасов Альфреда Хичкока исполнит Конлет Хилл, также снимавшийся в «Игре престолов» (Варис). Одну из героинь в «парных мюзиклах» сыграет Энн Хэтэуэй.

Продюсером мюзиклов выступит Марк Платт, работавший над созданием нашумевшего «Ла-ла Ленда». Ожидается, что на должность режиссера пригласят Джонатана Кента.