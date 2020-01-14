Канны, Франция, , 13:15 — REGNUM Один из престижнейших смотров мирового кино — Международный каннский фестиваль — откроется только 12 мая. Однако оргкомитет форума по традиции в начале года объявляет культовую персону, которая станет председателем жюри. В 2120 году это право предоставлено одному из самых известных режиссеров, сценаристов и продюсеров последнего времени — Спайку Ли.

Кроме перечисления заслуг, в релизе организаторов также отмечается, что Спайк Ли «поднял много вопросов и спорных моментов современного кино».

Напомним, что Спайк Ли является создателем оскароносного фильма «Черного клановца». Также на его счету такие заметные работы как «Невидимые дети», «25-й час» и «Не пойман — не вор». Более того, он один из немногих, кто трижды удостаивался «Золотой пальмовой ветви», главной награды именно каннского кинофорума.

Полный и окончательный список членов жюри будет объявлен только в апреле.