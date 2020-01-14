Москва, , 12:48 — REGNUM В 2019 году Музеи Московского Кремля посетили 3 101 550 посетителей. В течение года гости музея осмотрели архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, побывали на выставках и концертах, прослушали лекции, приняли участие в различных культурно-просветительских проектах. Трехмиллионный рубеж посещаемости музейного комплекса был преодолен впервые. Об этом агентству REGNUM сообщала пресс-служба музеев.

Традиционно наибольшей популярностью пользовались экскурсионные программы по территории Кремля и Оружейной палате, как обзорные, так и тематические. Среди самых востребованных — «История России в памятниках Оружейной палаты», «Арсенал русских царей и императоров», «Русское ювелирное искусство XII—XX веков», «Старинные экипажи» и «Блестящий век российских императриц».

В 2019 году в Музеях Московского Кремля прошли три крупных экспозиции выставочных проекта — «Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке», «Хранители Времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля» и «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник».

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина отметила для прессы, что работники музеев уверены, что «каждый посетитель, придя в музей, имеет право не на формальный осмотр достопримечательностей, а на полноценное знакомство с историей и архитектурой Кремля, памятниками Оружейной палаты, экспозицией соборов и Патриаршего дворца».

Лекторий Музеев Московского Кремля продолжает привлекать посетителей разных возрастов как интеллектуальный центр и место встреч со специалистами в области истории, культуры и искусства. В 2019 году в залах музеев было прочитано 196 лекций, проведено 245 лекционных программ для семейной и взрослой аудитории.

В 2019 году Музеи Кремля продолжили традицию проведения музыкальных фестивалей. В Оружейной палате и Патриаршем дворце в пятый раз прошел музыкальный фестиваль «Посольские дары».

Научная работа Музеев Кремля в 2019 году продолжена активной исследовательской работой, музеи провели ряд научных конференций. Среди них необходимо выделить «Московский Кремль — духовный центр православной Руси. Кремлевские святыни, утраченные и спасенные: Благовещенский собор. К 530-летию» и «Историческое оружие в музейных и частных собраниях».