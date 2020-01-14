Лос-Анджелес, США, , 12:19 — REGNUM Зои Кравиц рассказала об изнуряющих тренировках для роли Женщины-кошки в новом фильме о Бэтмене режиссёра Мэтта Ривза. По словам актрисы, после них она возвращается домой «прихрамывая», сообщило издание Metro 13 января.

Кравиц отметила, что ей нравятся тренировки несмотря на то, что они «очень выматывают». Другими подробностями съёмочного процесса актриса не поделилась.

Напомним, премьера «Бэтмена» должна состоятся в июне 2021 года. Главные роли в картине исполнят: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

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