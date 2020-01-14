Владивосток, , 11:47 — REGNUM С 14 по 19 января на Приморской сцена Мариинского театра во Владивостоке пройдут гастроли труппы Ляонинского театра из Китая: она представит публике балеты «Мулан» и «Спартак».

По сообщению портала Театр, Liaoning Ballet Company поставила классический советский балет «Спартак» Арама Хачатуряна в сотрудничестве с именитым российским балетмейстером Юрием Григоровичем.

Традиционная китайская история про отважную девушку Мулан, которая становится воином вместо своего отца — это визитная карточка Ляонинской труппы. Старинная легенда выражена языком современного балета и, как обещают критики, станет «художественным открытием» для всех любителей мастерства хореографии.