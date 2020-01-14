Махачкала, , 11:38 — REGNUM Международный фестиваль этнической культуры «Этнова» пройдет в городе Махачкале 20−22 февраля 2020 года. В нем примут участие студенты вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также стран ближнего зарубежья, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе Дагестанского государственного технического университета.

Участники фестиваля представят этническое многообразие и традиционную культуру своего народа: подготовят национальные подворья с традиционной кухней и промыслами, продемонстрируют народное творчество, национальные костюмы, хореографию и вокальное искусство.

Программа выступлений включает такие номинации, как «Национальное подворье», «Национальный вокал» и «Национальная хореография». Итоги фестиваля подведут на гала-концерте, где жюри определит победителей и призеров по каждой из номинаций.

Организатором мероприятия выступает сам вуз при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и министерства по делам молодежи Дагестана. Ранее проект фестиваля стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц.