Севастополь, , 11:13 — REGNUM Управление охраны объектов культурного наследия города Севастополя потребовало изъять объект культурного наследия — охотничий дом князя Юсупова из собственности коммерческой компании. Основанием для подачи иска стало его бесхозяйственное содержание. Иск арбитраж Севастополя начнёт рассматривать 11 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии от ведомства к ООО «Золотой символ» в суд были поданы 24 декабря 2019 года, к производству их приняли 26 декабря. На февраль назначено предварительное заседание.

Судья также решил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц правительство Севастополя, департамент по имущественным и земельным отношениям города, Министерство обороны РФ, ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, ФКУ «Управление Черноморского флота», ФКУ «Объединённое стратегическое командование Южного военного округа» (Ростов-на-Дону), управление федеральной службы судебных приставов по Севастополю.

По данным ЕГРЮЛ, компания — ответчик учреждена в июне 1996 года для деятельности, связанной с водным транспортом. Уставный капитал — более 50,04 млн рублей. Директор — Андрей Фомин, владельцы — ООО «Автотранспортная компания «Крым», Василий Сетков, Сергей Велижанский и Анна Ганжа.