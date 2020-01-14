Нью-Йорк, США, , 10:50 — REGNUM Marvel Entertainment представила новый тизер-трейлер своего предстоящего кинокомикса «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании 13 января.

В ролике показали главных героев фильма и центрального антагониста — профессионального наёмника Таскмастера. В сражениях злодей использует щит, очень похожий на тот, что был у Капитана Америки.

Напомним, премьера «Чёрной вдовы» состоится 20 апреля 2020 года. Сюжетно, картина станет продолжением фильма «Первый мститель: Противостояние».

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