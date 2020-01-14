Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Прошедший в последний раз музыкальный фестиваль «Старый новый рок» в Екатеринбурге собрал более пяти тысяч зрителей. Об этом сообщает «КП-Урал».

На сцене выступили группы «Чайф», «Ва-БанкЪ» и даже коллектив организатора фестиваля Евгения Горенбурга «ТОП». Три сцены поделили между собой более 30 музыкантов, которые в течение четырёх часов радовали зрителей. Посететилей набралось около 5 тысяч 200 человек.

Фестиваль был основан в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, о грядущем закрытии фестиваля ранее заявлял сам Горенбург. По мнению музыкального деятеля, мероприятия выполнили свою главную задачу — подтвердили статус Екатеринбурга как «столицы рок-н-ролла».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге грозят закрыть фестиваль «Старый новый рок»