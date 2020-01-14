Чебоксары, , 08:45 — REGNUM В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» 15 января открывается международная выставка «В объективе — шестой материк. К 200-летию открытия Антарктиды». В экспозиции представлено 70 фотографий, сделанных с 1971 по 2019 годы, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Афиша выставки Radugaart.ru

Инициаторами и создателями выставки стали моряк и писатель из Риги Сергей Воробьёв, учёный-лимнолог и писатель из Эстонии Энн Кауп и немецкий фотограф Вольф-Дитер Хермихен. Выставка создана при содействии общероссийского движения поддержки флота.

Авторам выставки не один раз посчастливилось стать участниками международных антарктических экспедиций. Их фотографии позволяют увидеть, как меняется Антарктида. 70 фотографий охватывают почти полувековой период: с 1971 года по 2019 год. Данная выставка ранее была представлена в «Русском доме» в Риге, в Центре русской культуры в Таллине, экспонировалась в Санкт-Петербурге в Доме национальностей, Большом концертном зале «Октябрьский» и в музее «Ледокол «Красин».

Также на выставке будут представлены работы российских фотографов Юрия Родичева и Анны Макаровой (г. Самара). Во время экспедиции в Антарктиду они запечатлели не только красоту материка, но и его «коренных жителей»: пингвинов, морских слонов и морских леопардов.

Отметим, что в настоящее время Сергей Воробьев и Энн Кауп участвуют в международной экспедиции на моторно-парусной яхте «Адмирал Беллинсгаузен», приуроченной юбилею открытия шестого материка.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Чувашии в рамках Всемирной недели космоса, в которых приняли участие юные космонавты из 15 регионов, к числу «ярких событий» отнесено открытие чувашскими школьниками острова в Арктике, который образовался при таянии ледника. Он был обнаружен с помощью данных космической съемки. Ребята предложили назвать его в честь космонавта № 3, уроженца Чувашии Андрияна Николаева.

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