Лос-Анджелес, США, , 07:02 — REGNUM Сегодня, 14 января 2019 года, в сеть будет выложен второй трейлер предстоящего кинокомикса «Бладшот». Об этом сообщил портал Screen Rant.

Главную роль в новом фильме кинокомпании Sony Pictures испонит Вин Дизель. Снимает картину режиссёр Дэйв Уилсон, для которого эта лента будет дебютной. Ранее он выступил в качестве режиссёра самого первого эпизода сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы», который получил название «Преимущество Сонни».

Напомним, Бладшот — это солдат по имени Анджело Морталли, которого вернули к жизни при помощи нанороботов. Они дали ему возможность почти мгновенно восстанавливать тело после повреждений, сверхчеловеческую силу и многие другие суперспособности.

Первый комикс про этого персонажа впервые был опубликован в 1992 году. Первый трейлер фильма «Бладшот» Sony опубликовала 21 октября 2019 года.

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