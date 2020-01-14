Лос-Анджелес, США, , 06:43 — REGNUM Дэйв Батиста присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа в главной роли. Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Известно также, что во втором сезоне зрители увидят персонажей Элфри Вудард, Геры Хилмарсдоттир, Сильвии Хукс и Кристиана Камарго. Пока нет никакой информации о том, какая роль досталась Батиста в сериале, сценарий к которому написал Стивен Найт («Острые козырьки», «Море соблазна», «Лок», «Табу», «Эффект колибри»).

Напомним, шоу «Видеть» является не единственным совместным проектом Дэйва Батисты и Джейсона Момоа. Оба актёра сейчас снимаются в фильме «Дюна» Дэни Вильнёва по циклу романов Фрэнка Герберта.

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