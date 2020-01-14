Лос-Анджелес, США, , 06:26 — REGNUM Тайка Выйтити ответил на вопрос журналистов о том, каковы его шансы выступить в качестве режиссёра полнометражного фильма «Звёздные войны» после того, как он снял финальный эпизод сериала «Мандалорец». Об этом 14 января сообщил портал Comicbook.

Кинематорафист сказал, что он пока что ничего не может сказать по этому поводу, хотя «Мандалорец» действительно дал ему шанс «поработать с несколькими штурмовиками».

«Да. Очевидно, что я бы хотел (сделать это — ИА REGNUM), но я просто согласен на то, что IG-11 станет героем всего сезона», — пошутил Вайтити.

Напомним, режиссёр также исполнил в сериале «Мандалорец» роль робота-убийцы IG-11, который появляется уже в первом эпизоде. Финальную серию первого сезона шоу потоковый сервис Disney+ выложил на своём сайте 27 декабря 2019 года.

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