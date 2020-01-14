Лос-Анджелес, США, , 04:04 — REGNUM Полный список номинатов на премию «Оскар» 2020 года обнародовала американская киноакадемия, 13 января на странице в социальной сети Twitter.

За премию в номинации «Лучший фильм» поборются фильмы: «Джокер», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Паразиты», «Маленькие женщины», «Форд против Феррари», «Брачная история», «1917», и «Однажды в Голливуде».

В категории «Лучший режиссер» числятся Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Пон Джун-Хо.

Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучшая актриса» могут получить Скарлетт Йонханссон, Шарлиз Терон, Рене Зельвегер, Сирша Ронан, Синтия Эриво, а в номинации «Лучший актер» — Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс, Адам Драйвер, Джонатан Прайс.

За лучшую актерскую роль второго плана среди мужчин будут соперничать Брэд Питт, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс, Аль Пачино и Джо Пени.

Скарлетт Йоханссон, Флоренс Паг, Марго Робби, Кэти Бэйтс, Лора Дерн претендуют на «Оскара» в категории «Лучшая актриса второго плана».

Как сообщало ИА REGNUM, церемония американской кинопремии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

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