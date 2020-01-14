Лос-Анджелес, США, , 00:31 — REGNUM Крис Рок объяснил, почему его так сильно заинтересовал проект перезагрузки хоррор-франшизы «Пила». Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

Актёр заявил: он хочет быть заинтересованным в том, что он делает, при этом сообщив, что когда ему предложили сняться в сериале «Фарго», он отметил для себя, что никогда не участвовал в подобном «приключении» и никогда не снимался в сериалах.

«А потом: «Фильм ужасов? Я никогда этого не делал». Даже без искусства, просто в жизни, ты хочешь путешествовать и видеть новые вещи, ты хочешь познакомиться с новыми людьми, ты хочешь попробовать новые продукты», — пояснил Рок, добавив, что он также увидел возможность добавить в «Пилу» немного юмора.

«Три шутки сделали бы этот фильм намного лучше», — сказал актёр, отметив, что можно получить комедию в определённых моментах, не меняя при этом жанр фильма.

Напомним, о том, что Крис Рок присоединился к проекту перезагрузки «Пилы» стало известно в мае 2019 года. Производством новой картины будут заниматься кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures.

Рок придумал сюжет, на основе которого писатели Пит Голфингер и Джош Столберг создают сценарий. Ожидается, что девятая часть «Пилы» выйдет на экраны в мае 2020 года.

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