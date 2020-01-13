Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Кинокомикс «Мстители: Финал» в действительности заработал $2,8 млн в мировом прокате, а не $2,79 млн, как считалось ранее. Об этом 12 января сообщил журнал Forbes.

Это выяснилось в результате пересчёта доходов Disney. Издание отмечает: кому-то может показаться странным то, что значение показателя суммы мировых кассовых сборов увеличилось на несколько миллионов долларов спустя месяцы после выхода фильма из проката.

Однако автор статьи пишет, что в действительности подобное происходит довольно часто, кинокомпании решают скорректировать заниженные цифры, ранее опубликованные в СМИ. В этом случае ещё $3 млн картине Энтони и Джо Руссо добавил прокат Китая.

Напомним, премьера фильма «Мстители: Финал» состоялась в США 26 апреля 2019 года, в России — 26 апреля. Только на домашнем кинорынке картине при бюджете $356 млн удалось собрать $858,3 млн.

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