Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Фильмы потокового сервиса Netflix получили больше 20 номинаций на премию «Оскар 2020». Об этом 13 января сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что компании в основном стоит за это благодарить создателей фильма «Ирландец» и «Брачная история». Картина Мартина Скорсезе была номинирована в девяти категориях, а фильм Ноя Баумбаха имеет шанс получить до шести наград.

Кроме них три номинации получила драма «Два папы», лучшим документальным фильмом могут стать «Американская фабрика» (American Factory) и «Грани демократии» (The Edge of Democracy). Анимационные ленты «Клаус» и «Я потерял своё тело» также претендуют на «Оскар» в соответствующей категории.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники мультфильмов-мюзиклов «Холодное сердце» пришли в ярость от того, что их любимые картины не вошли в список кандидатов на «Оскар». Некоторые из них даже предложили бойкотировать церемонию.

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