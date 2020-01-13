Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures выложила в сеть первый трейлер предстоящего Кинокомикса «Морбиус», в котором Джаред Лето исполнил роль доктора Майкла Морбиуса. Ролик был опубликован 13 января на YouTube-канале портала IGN.

Видео раскрывает части сюжета, согласно которому страдающий от смертельного заболевания лауреат Нобелевской премии по химии Майкл Морбиус находит способ победить болезнь путём превращения себя в могущественного вампира при помощи науки. Фоном в трейлере играет музыкльный трек, в основу котого легло произведение «К Элизе» Людвига ван Бетховена

Стоит отметить важный момент: в самом конце ролика в кадре появляется актёр Майкл Китон, ранее испонивший роль Стервятника (Эдриана Тумса) в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» киновселенной Marvel. Фанаты незамедлительно сделали из этого вывод, что события в «Морбиусе» происходят в той же вселенной, в которой существует Человек-паук Тома Холланда.

Напомним, в августе 2019 года между Sony и Marvel произошел спор по поводу разделения доходов от франшизы, из-за которого Человек-паук в исполнении Тома Холланда мог покинуть киновселенную Marvel. Позже кинокомпаниям удалось прийти к соглашению.

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