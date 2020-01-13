Лос-Анджелес, США, , 19:57 — REGNUM «Джокер» Тодда Филлипса стал первым фильмом студии DC, который был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

Издание также отмечает, что при этом он будет вторым кинокомиксом, который попал в список этой номинации «Оскара». Кроме того, автор статьи обратил внимание, что сейчас Хоакин Феникс лидирует в неофициальном рейтинге кандидатов в номинации «Лучшая мужская роль».

Напомним, в 208 году Хит Леджер был посмертно награждён за лучшую роль второго плана в фильме Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь». Тогда фанаты ожидали, что картина Нолана также будет номинирована на «Оскар» как «Лучший фильм», однако он не вошел в шорт-лист, уступив картинам «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Фрост против Никсона», «Харви Милк», «Чтец» и «Миллионер из трущоб».

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