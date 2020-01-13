Нью-Йорк, США, , 19:31 — REGNUM Актёр Майкл Джей Фокс, которого зрители хорошо знают по фильмам «Назад в будущее», вернётся к роли адвоката Луи Каннинга в четвёртом сезоне сериала «Хорошей борьбы». Об этом 13 января сообщил портал Screen Rant.

Этот сериал является спин-оффом шоу «Хорошая жена», в котором Луи Каннинг часто выступал в образе антогониста. Издание отмечает, что возвращение этого героя — это лишь одно из важных событий предстоящего продолжения шоу.

По мнению автора статьи Майкл Джей Фокс сделал Каннинга человеком, «полностью реализовавшим себя» и «подлинным», способным прибегать к закулисной борьбе, если это помогает достичь победы.

Напомним, сериал «Хорошая жена» выполненный в жанре драмы про юристов, вышел на малые экраны в 2009 году, шоу «Хорошая борьба» канал CBS показывает с 19 евраля 2017 года. В 1991 году у Майкла Джей Фокса выявили болезнь Паркинсона, актёр рассказал об этом в 1998 году, после чего перестал вести активную работу в кино и на телевидении.

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