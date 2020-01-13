Лос-Анджелес, США, , 18:58 — REGNUM Актёр и бодибилдер Луи Ферриньо, исполнивший главную роль в классическом сериале «Невероятный Халк», заявил, что он «не впечатлён» тем Халком, которого создала студия Marvel в рамках своей киновселенной. Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

«Сегодня у вас есть это GGI (компьютерная графика — ИА REGNUM) и всё. Я не знаю, в каком направлении движется Халк», — сказал Ферриньо, добавив, что, по его мнению, это заставляет многих людей обращаться к классическому шоу, который является «более органичным» и «более аутентичным».

«Потому что это CGI, и ничто не может заменить то, что мы с Биллом Биксби сделали, — заявил актёр, — и то, какую форму этому придаёт Disney — это меня не очень впечатляет».

Напомним, сериал «Невероятный Халк» с Луи Ферриньо, над созданием которого работал режиссёр и продюсер Билла Биксби, каналы CBS и NBC показывали в период с 4 ноября 1977 года по 12 мая 1982-го. Всего было выпущено 80 эпизодов шоу.

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