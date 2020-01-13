Братислава, , 18:32 — REGNUM Словацкий актёр и каскадёр Владимир Фурдик рассказал о создании сражения Геральта и кикиморы в сериале «Ведьмак». На этот бой у съёмочной группы ушло около месяца, сообщил портал IGN 12 января.

Для постановки боя Фурдик сделал лапы чудовища из пластиковых труб и попросил команду каскадёров «сыграть» кикимору. После этого он обучал Генри Кавилла движениям ведьмака, так как актёр отказался от дублёра во время съёмок сериала.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря. Шоу получило преимущественно положительные отзывы от зрителей и критиков.

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