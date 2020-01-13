Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Фильм Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года по роману Стивена Кинга ляжет в основу новой настольной игры. Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

Это будет кооперативная игра с механикой предательства, в которой один из игроков будет иметь скрытую роль (примеры: «Мафия», Panic Station, «Сопротивление» и т.п.).

Играющим необходимо будет исследовать отель «Оверлук», пытаясь отразить его разрушительное влияние. «Предателль» по сюжету уже поддался силам отеля, он должен будет тайно удерживать в здании других игроков.

Над созданием игры работала компания Prospero Hall. Ранее она уже выпустила игры, как «Челюсти», Horrified и Choose Your Own Adventure.

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