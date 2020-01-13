Нью-Йорк, США, , 18:26 — REGNUM Канал CBS запустил в производство сериал «Клариса», который станет продолжением картины «Молчание ягнят». Об этом 12 января сообщил портал The Wrap.

Сериал расскажет о работе Кларисы Старлинг спустя год после событий «Молчания ягнят». Продюсерами шоу выступят Алекс Курцман и Дженни Люмет.

Напомним, «Молчание ягнят» — это триллер режиссёра Джонатана Деми, выпущенный в 1991 году. Главные роли в картине исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер.

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