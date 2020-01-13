Нью-Йорк, США, , 18:11 — REGNUM Компания Netflix выпустила интерактивную карту по миру сериала «Ведьмак». Об этом 13 января сообщил журнал PC Gamer.

В основу этой карты легла недавняя временная шкала, которую потоковый сервис опубликовал, желая помочь зрителям разобраться в хронологии шоу. Поклонники сериала теперь имеют возможность выбрать год на четрёх независимых шкалах и посмотреть, что именно происходило в этот промежуток. Карта в том числе показывает, например, сколько именно лет Йеннифер и Геральту.

Напомним, первое изображение временной шкалы сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал в своём Twitter 7 января 2019 года. Выяснилось, что события сериала разборачиваются на на протяжении 53 лет.

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