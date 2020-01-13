Лос-Анджелес, США, , 17:27 — REGNUM Американская академия киноискусств отобрала номинантов на вручение премии «Оскар» в 2020 году. Об этом сообщается 13 января в микроблоге академии в Twitter.

В номинации «Лучший фильм» представлены картины «Ford против Ferrari», «1917», «Брачная история», «Джокер», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».

На звание лучшего режиссёре претендуют Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).

За звание «Лучший актёр» поборются Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды… в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы») и Хоакин Феникс («Джокер»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены Рене Зельвеггер («Джуди»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Синтия Эриво («Гарриет»).

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» должна пройти в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.

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