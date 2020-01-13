Кострома, , 17:20 — REGNUM Литые иконы с эмалью XIX века, мельхиоровая пудреница, портсигар, награды и памятные медали советского периода были обнаружены среди твердых бытовых отходов на костромском мусоросортировочном комплексе, — сообщает ТРК «Кострома».

В данный момент специалисты пытаются установить авторов находок, принадлежность к местной или национальной художественной школе, а также определяют время его создания. По предварительным оценкам, иконы были изготовлены красносельскими ювелирами позапрошлого века.

«Они причем в хорошей сохранности. Сами по себе очень интересны. Несмотря на то, что мы не знаем легенду многих предметов, не знаем, от кого они попали, не знаем хозяев, но предметы все сами по себе интересны — и награды, медали, предметы бытовые советского времени, иконы. Это те предметы, которые вполне могут быть на наших выставках, экспозициях через какое-то время», — уточнил главный хранитель Костромского музея-заповедникаРоман Рябинцев.

Это уже второй случай, когда коллекция будет пополнена предметами со свалки. У музея с мусороперерабатывающим заводом подписан договор о передаче интересных и ценных предметов.