Кострома, 13 января 2020, 17:20 — REGNUM Литые иконы с эмалью XIX века, мельхиоровая пудреница, портсигар, награды и памятные медали советского периода были обнаружены среди твердых бытовых отходов на костромском мусоросортировочном комплексе, — сообщает ТРК «Кострома».
В данный момент специалисты пытаются установить авторов находок, принадлежность к местной или национальной художественной школе, а также определяют время его создания. По предварительным оценкам, иконы были изготовлены красносельскими ювелирами позапрошлого века.
Это уже второй случай, когда коллекция будет пополнена предметами со свалки. У музея с мусороперерабатывающим заводом подписан договор о передаче интересных и ценных предметов.