Москва, , 16:36 — REGNUM Оскорбительно высказавшаяся в адрес певицы Надежды Бабкиной солистка «Золотого кольца» Надежда Кадышева — невоспитанный человек, заявил 13 января концертный директор Бабкиной Сергей Горох в интервью Daily Storm.

Комментируя заявление Кадышевой, которая оскорбительно высказалась в книге «Рок-н-ролл — это я!» в адрес Бабкиной, Горох заявил, что только «невоспитанный человек» мог такое написать.

Горох «Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всём остальном. С творчеством у неё всё замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны».

Он пояснил, что обвинения Кадышевой — это всего лишь личный выпад, не имеющий отношения к оценке творчества. По словам Гороха, он не ожидал от Кадышевой подобного.

Горох «Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации, — мне просто странно и непонятно».

Отметим, по словам Гороха, в своей книге «Рок-н-ролл — это я!» Кадышева назвала Бабкину «бездарной сучкой» и «фонограммным фуфлом».