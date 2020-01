Лондон, , 16:22 — REGNUM На аукцион выставлена первая, проигранная по радио, пластинка рок-группы The Beatles, сообщает аукционный дом Omega Auctions.

Продана будет пластинка с синглом Love me do. Эта песня в первый раз вышла в эфир 5 октября 1962 г. — на радио Luxembourg.

До сих пор пластинка, которую теперь выставили на торги, находилась у Тони Принса — программного директора Luxembourg.

Стоит отметить, что на диске имя автора музыки — Пола Маккартни указано с ошибкой — «Макартни».

Напомним, Love me do — одна из первых песен The Beatles. Песню сочинил Маккартни, а Джон Леннон позже добавил в неё несколько тактов.