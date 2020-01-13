Красногорск, , 15:31 — REGNUM В Подмосковье проверят содержание территорий возле крещенских купелей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

К православному празднику Крещения Господня, который пройдет 19 января, в регионе проверят все традиционные купели и территории вокруг них. По словам начальника Госадмтехнадзора области Олега Баженова, всего планируется открыть порядка 200 купелей. За безопаностью купаний будут следить около 2 тыс. человек.

«В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания», — заявил Баженов.