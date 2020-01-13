Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Канал NBC выпустит комедийный сериал о молодости американского актёра и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Об этом 13 января сообщает портал Shazoo.

Шоу будет называться Young Rock. Пока неизвестно, кто исполнит роль молодого Джонсона.

Напомним, Дуэйн «Скала» Джонсон наиболее известен как исполнитель одной из главных ролей в фильмах «Форсаж», «Джуманджи», «Мумия» и др. Он также является многократным чемпионом по рестлингу в составе компании WWE.

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