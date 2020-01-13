Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Пользователи агрегатора Rotten Tomatoes заметили, что на сервисе пропали негативные отзывы зрителей о 12 сезона сериала «Доктор Кто». Об этом на своей странице в Twitter 12 января рассказала блогер Шейла Аллен.

https://twitter.com/Sheilaaliens/status/1216419175213617152

До удаления рейтинг 12 сезона составлял 32% «свежести» (из 100 возможных). Критики же оценили сезон на 82% «свежести».

Напомним, главную роль в 12 сезоне «Доктора Кто» исполнила британская актриса Джоди Уиттакер. Её дебют в качестве Тринадцатого доктора состоялся в 2017 году в специальном рождественском эпизоде «Дважды во времени».

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